النهار تعلن إيقاف تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لمؤسسة خيرية

أعلنت قناة النهار في بيان عاجل لها أنها قررت إيقاف الإعلامي تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لإحدى المؤسسات الخيرية. وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي على إثر موجة الغضب الذي أطلقوها.

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