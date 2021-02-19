انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن المواعيد الجديدة لصرف مرتبات فبراير ومارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن المواعيد الجديدة المحددة لصرف مرتبات فبراير ومارس 2021، حيث أن المواعيد المحددة سابقاً لصرف المرتبات بشكل عام هو يوم 24 من كل شهر، مع صرف البدلات أو باقي المستحقات التي لم يتم صرفها مع رواتب الشهر، قبل اليوم العشر من الشهر التالي.

المواعيد الجديدة لصرف مرتبات فبراير ومارس 2021

ومنذ بداية أزمة جائحة كورونا في شهر فبراير الماضي 2020، قامت وزارة المالية المصرية بقيادة الدكتور محمد معيط بوضع نظام جديد لصرف المرتبات، ويتلخص هذا النظام في تقسيم جميع الموظفين العاملين بالدولة إلى ثلاث مجموعات، وتقوم كل مجموعة بصرف رواتبهم في يوم محدد، وذلك لضمان عدم وجود أي تزاحم على ماكينات الصرف منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحول مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، فقد قررت وزارة المالية بدء عملية صرف المرتبات يوم 23 من الشهر الحالي، وذلك بعد تقديمها 24 ساعة عن موعدها الأساسي، كما أعلنت المالية أيضاً عن مواعيد صرف شهر مارس القادم 2021، والتي تقرر صرفها أيضاً يوم 23 مارس، وذلك وفق منشور سابق للمالية.

اقرأ أيضاً:

جدول صرف مرتبات فبراير 2021

المجموعة الأولى: الوزارات والهيئات التي ستصرف مرتبات شهر فبراير يوم 23

الداخلية الصحة الزراعة التجارة الآثار الأوقاف الإسكان مديريات الإسكان الصناعة مديريات الشؤون الصحية البيئة التضامن الإجتماعي الطيران المدني التموين الثقافة الطرق والنقل السياحة القوى العاملة البترول

المجموعة الثانية: الوزارات والهيئات التي ستصرف مرتبات شهر فبراير يوم 24

الإستثمار التنمية المحلية التخطيط العدل الكهرباء النيابة العامة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة الدستورية العليا المركزي للمحاسبات

المجموعة الثالثة: الوزارات والهيئات التي ستصرف مرتبات فبراير يوم 25 وفق وزارة المالية