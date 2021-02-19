كهربا مهدد بالإيقاف لفترة طويلة بسبب العنصرية.. تفاصيل

كهربا والسولية مباراة المريخ.أرشيفية
تقدمت إدارة نادي المريخ السوداني بشكوى رسمية للابتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بعد ما بدر منه في مباراة الأهلي والمريخ الأخيرة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة كفر ووتر السودانية، فإن الشكوى اتهمت محمود كهربا بالإساءة للاعبه عبد الرحمن إسحق بعبارات عنصرية.
الجديد في الأمر أن المريخ السوداني تقدم بشكوى أيضا ضد كلا من رضا عبدالعال وشريف عبدالمنعم لاعبي الكرة السابقين بحجة التقليل من شأن نادي المريخ، والتحدث عنه بطريقة غير لائقة بإحدى القنوات الفضائية المصرية.
وأظهرت الكاميرات كهربا وهو يسب أحد لاعبي المريخ السوداني ولكنه كان يضع يده على فمه حتى لا تلتقط الكاميرات ما يقوله، وحدثت مشادة بينه وبين عمرو السولية، بعدما عنفه الأخير وأبعده لينهي تلك المشكلة.
وفاز النادي الأهلي بتلك المباراة على نظيره السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
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