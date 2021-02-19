أزمة جديدة لمصطفى محمد بسبب "حساب فيس بوك قديم" (صور)

انتشرت حالة غير مفهومة من التنمر والسخرية على مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالطة سراي الحالي، بعدما عثر أحد الأشخاص على حساب قديم له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتم نشر عدد من الصور من هذا الحساب تضمن صور له من فترة المراهقة ومنشورات وتعليقات قديمة له، نشرها بعد الأشخاص وقاموا بالتنمر والسخرية من شكله وطريقته في الكلام في ذلك الوقت.
ودشن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتصدي لما يتعرض له مصطفى محمد من تنمر، مفادها أن أغلب الشباب إن لم يكن كلهم كانت هذه هي صورهم وطريقة حديثهم على "فيس بوك" في تلك الفترة، وأن هذا لا يجعل من مصطفى محمد مادة للسخرية والتنمر.
وبالتوفيق له فيما هوا قادم ان شاء الله".
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