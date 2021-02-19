بالجلباب الصعيدي..12 رسالة من زعيم الأغلبية البرلمانية لـ"تامر أمين" بعد إهانته للصعايده والفلاحين

عقب المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، زعيم الأغلبية بمجلس النواب على تصريحات الإعلامي تامر أمين، موجهًا التحية للمجلس الأعلي للإعلام علي قراره بوقف البرنامج وإحالته للتحقيق.

تامر أمين والصعايده

وتضمن التعقيب عده رسائل:

1- نشأنا منذ صغرنا أن لا نرد الإساءة إلى من أساء إلينا، وترعرعنا بين يدي أجدادنا نتعلم أن الحكمة والتحلي بالقيم هي أبلغ رد على من أساء إلينا، لعله يدرك حجم الخطيئة والذنب الذي اقترفه..

2- نشأنا في صعيد مصر "مصر العليا" تلك البقعة الشريفة الطاهرة بأهلها الطيبين البسطاء الكرام، منبع الحق والقيم والدين والأخلاق والشهامة.

3- أقول قول حق ورسالة لكل من يحمله ضميره وعقله أن يسيء إلى ريف مصر وصعيدها:

مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف وحظر كشف العذرية وتعدد الزوجات بفرنسا..الدكتور صلاح فوزي يكشف الكواليس لـ دوت الخليج

4- فى قريتنا دخل النور مع آيات الله يصدح بها "عبدالباسط والمنشاوي" ليل مساء، وفي قريتنا جاء النور قديمًا ب"رفاعة" يشعل آيات النهضة فى الأحياء، وعميد الأدب العربي يصفق للعقاد يفرى بعبقريات الخلفاء.

5- في قريتنا "سيوطي" مشعل نور في الأزهر يناوله مراغى لطنطاوي للطيب لينيروا الدرب لكل الأبناء..

6- فى قريتنا حافظ ينظم أبيات واسماعيل يرد على الأبنودي ودنقل مدحًا وثناء.

7- فى قريتنا بنينا سدًا خلف الناصر عبدالناصر فى وجه الأعداء، وفي قريتنا عمر مكرم عبيد؛ ولا تسألني كيف تشابك اسمين مسلم ومسيحى من الأسماء، فلقد علمنا "البابا شنودة" أن الوطن يسكننا كيف يشاء.

8- في قريتنا نبع النيل وكل أصيل وكل جميل فى الأشياء.. وفى قريتنا ينبوع التاريخ شيده ملوك عظماء.. فى قريتنا صعيدًا طهر وعز فصار النبع الطيب للشرفاء.

9- فى قريتنا الريف والبسطاء والفقراء يقتاتون العزة افطارًا كل صباح والنخوة في طبالي العشاء..

10- قريتنا رمز يحوي كل بيوت الوطن الحر وكل بيوت العظماء..

11- لا تلتفوا لمن زل بكلمة سوء فأنتم دومًا فى العلياء.. ولقد أصبحنا فى وطٍن يحمى كل الأبناء..

12- ١٠٠٠ تحية لقرار المجلس الأعلى للإعلام؛ فلقد لخص قول البلغاء.