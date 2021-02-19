فيديو: القاهرة كيب تاون .. طريق الخير للقارة السمراء

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى، أول فيديو جوى لطريق "الإسكندرية - القاهرة - كيب تاون"، الذى يأتى لتعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقى، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البينى.





وتواصل القاهرة سعيها إلى ربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها، عبر عدة مشاريع تنفذها بالتوازى، وتأتى فى مقدمتها طريق تصل بين مدينتى القاهرة وكيب تاون، عاصمة جنوب إفريقيا، يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، وتمر فى عدد من البلدان فى وسط وشرق القارة السمراء.

وكان مشروع "القاهرة - كيب تاون" واحداً من الحلول بعد البحث عن طرق لنفاذ البضائع، سواء المصرية أو العربية أو الأوروبية، إلى جنوب ووسط القارة الإفريقية، حيث يمر داخل تسع دول، بداية من مصر، مروراً بالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى والجابون، لينتهى فى جنوب إفريقيا.

ويأتى مشروع "القاهرة- كيب تاون" يأتى ضمن مخطط الحكومة لربط مصر بمحيطها الإقليمى بطول 10228 كيلومتراً، تُنفذ 1166 منها داخل مصر، بتكلفة تقترب من 26 مليار جنيه "حوالى 1.6 مليار دولار".