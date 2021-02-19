البابا ثيودوروس الثانى يهنئ بطريرك صربيا الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال البابا ثيودوروس الثانى، فى البرقية: "صاحب الغبطة والبطريرك المقدس لصربيا، الحبيب فى الرب يسوع المسيح، وأخانا وشريكنا فى الخدمة، السيد المتروبوليت بورفيريوس، مع تقديرنا الأخوى لغبطتكم لاختياركم الإلهى الذى نال استحسانا كبيرا، خبر انتخابكم على عرش القديس سابا عبر شبه جزيرة البلقان ووصلت إلى أرض النيل وإلى سمعنا، جعلتنا نشعر بسعادة غامرة، إن الرئاسة الكنائسية ورجال الإكليروس فى كنيسة مار مرقس يهتفون مستحق".

وتابع: "إن انتخاب غبطتكم بالإجماع يشير إلى المشاعر السعيدة، حيث خلفت سلفك الذى راقد فى الرب اللامع والمحبوب البطريرك إيريناوس، بل بالأحرى صعدت عرشًا تاريخيًا للقديس سافا، الذى نتمنى بصدق بصلواته وبركاته أن يدعمك فى عملك الجبار والشاق، نتمنى لك من صميم القلب أن تكون رئاستكم البطريركية لأعوام عديدة لمجد الله والشعب الصربى المحبوب، وأن يمدك الله بالصحة وطول العمر".