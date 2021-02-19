شوقى علام: مصر حاليا نموذج مثالى لبناء الدولة الحديثة

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن الدولة المصرية حاليًا تعد نموذجًا مثاليًا لبناء الدولة الحديثة التى تحقق مقاصد الشريعة المطهرة والتى تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية فى جميع المجالات، دولة لا تهدر حق الفرد فى مسيرة بناء وتنمية المجتمع.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن فقه الدولة فى الوقت الحاضر القائم على العمران والتنمية ينبغى الالتفات إليه وهو فقه مؤصل منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم فعقب إعلان وثيقة المدينة عمل على تأسيس مقومات الدولة وبناء كيانها وهيكلها الأساسى لِما للدولة من أهمية فى النهوض الحضاري، وتحقيق مصالح الفرد والمجتمع، وفى ذلك دلالة واضحة على أهمية بناء الدولة على أسس متينة من السمو الروحى والرقى الأخلاقى والتطور الحضارى.

وعن علاقة مفهوم فقه الدولة وإنجازاتها أوضح المفتى، أن هناك ارتباط وثيق بينهما، فالشرع الشريف وما يشمله من فقه يعمل على تربية الوازع الدينى والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان والتناغم مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا، وكل هذا مقوم أساسى للعمران والتنمية والتقدم الحضارى المنضبط.

وأكد مفتى الجمهورية، أن الدول التى تركز على الجانب الأخلاقى وتنمية الضمير والإيمان والرقابة الذاتية، تكون بذلك قد قامت بأكبر إنجاز إنسانى ممكن فى التاريخ لأن كل ذلك بواعث على الإنجاز المادى والتنموى والعمرانى.

ولفت النظر إلى أن تنمية الوازع الدينى لدى الفرد لا يتعارض مطلقًا مع الدور الكبير الذى تقوم به الأجهزة الرقابية فى مصر فى هذا الوقت العصيب، حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الفساد، ومن أجل الرقى بمصر، فدور كل منهما مكمل للآخر.

وأشار إلى أن أفضل البرامج والمناهج التى يمكن أن تعين الإنسان هى المتناغمة ما بين المنهج الروحى والمنهج المادى وهذا ما أكدته أحدث الدراسات فى هذا الشأن وهذا يتفق تمامًا مع المنهج النبوى الشريف، فلم يكن متعبدًا كل وقته ولم يكن غارقًا فى تسيير شؤون الناس، بل كان متوازنًا طول حياته وبرغم حثه على التقوى والعبادة إلا أنه كان يشيد بأصحاب الأعمال والمهن، مرسخًا بذلك الموازنة بين الروحانيات والماديات.

وأضاف مفتى الجمهورية، أن فقه الإنجاز فى مجمله من فروض الكفاية، فلو قام بالعمل المطلوب فئة قليلة سقط الإلزام عن الباقى إلا أن الإسلام أعطى الثواب للجميع، فالجميع فى الثواب سواء.

وعن دعاوى المغرضين التى تنال من مؤسسات الدولة ومنها دار الإفتاء قال، إن المؤسسات الوطنية تسير وفق خططها التى وضعتها ولا تلتفت لمن يشكك أو يحبط، فالشعب المصرى قد وعى الدرس وعرف أن العمل الجاد وتحقيق التنمية هى الهدف المنشود، وأن تصرفات المرء تجاه وطنه وأمته إنما تقاس بمقدار ما عنده من قيم راسخة وأخلاق متجذرة، أثمر عنها الإيمان والعمل الصالح، فإذا وجدنا خللًا فى الربط بين هذين الأمرين -خاصة فى وقت الأزمات- بأن ادعى أحد أنه إنما يرتسم طريق القيم والأخلاق انطلاقًا من إيمانه، ثم رأيناه يكيد لأمته ووطنه، أدركنا بداهةً مدى التناقضِ بين تصرفه وما يقوله ويدعيه.

واستنكر الاتهامات التى يوجِّهها المغرضون من أعداء الدولة المصرية والهاربون فى الخارج إلى المؤسسات الدينية فى مصر، ومن بينها دار الإفتاء، متسائلًا فى تعجب: هل فى مفرداتنا أن العداء للدولة هو من صفات العلماء؟! موضحًا أنه ليس من معايير العالم الشرعى أن يخالَف ولى الأمر ولا القوانين ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين، بل أن الشرع يلزمه بالتعاون مع ولى الأمر واحترام القوانين طالما لا يوجد تعارض مع الضوابط الشرعية.

وتابع: "فقه الإنجاز يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات، فها نحن فى دار الإفتاء حريصين كل الحرص فى ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات، وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف، حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة وهذا أمر مترسخ فى سياسات الدول المتقدمة، بل موجود فى العمارة الإسلامية التى بناها المسلمون فى عصور الازدهار، فنجد التوأمة والارتباط فيما بين المنطق الأخلاقى والدينى ومنطق اللا ضرر ولا ضرار فنجد مثلًا المهندس يدقق كثيرًا فى معايير التهوية وفق خصوصيات الجار خشية الاطلاع على عوراته، وهذه الخلفية الأخلاقية ورثها المهندس الحديث وسارت ثقافة عنده، وكذلك الطبيب قديمًا كان لا يتأخر عن إسعاف المريض فى وقت متأخر فأصبحت ثقافة راسخة عنده ومن أخلاقيات المهنة وتناقلها جيل عن جيل إلى وقتنا الحاضر فنجد الأطقم الطيبة يبذلون ويضحون بكل ما يملكون لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، فكل هذه المعايير الأخلاقية منبعها الوازع الدينى والضمير الحى والرقابة الذاتية والتى تُعد من مقومات تحقيق الإنجاز فى كل المجالات المعاصرة".