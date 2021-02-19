"نمد لبرا".. حملة التبرعات "حلال" للأجانب و"حرام" على أبناء الزمالك !!

في مشهد غريب على الكرة المصرية وعلى جماهير الزمالك خصيصا نراه اليوم، قام عدد من جماهير الزمالك بتدشين حملة لزيادة دخل النادي، وذلك لكي يستطيعوا دفع المبلغ الذي يطالب به فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع نادي الزمالك.

وتدور الفكرة حول شراء قميص فرجاني الأصلي، كنوع من أنواع زيادة دخل نادي الزمالك، حيث يطالب التونسي الدولي مبلغ يصل للستين مليون جنيه في الموسم الواحد.

الغريب بالأمر أن جماهير نادي الزمالك لم تتمسك بلاعب قط إلى هذا الحد، فعلى مدار تاريخ نادي الزمالك جاء ورحل العديد من النجوم، وكان منهم أبناء النادي، ولم يتمسك بهم الجمهور لحد دفع الأموال من جيوبهم الشخصية.

أبرز أبناء نادي الزمالك الذين لم يحصلوا على هذا الدعم، هو محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي خرج من الزمالك في العديد من المرات، أبرزها وآخرها إلى الإسماعيلي، والرائد السعودي.

وكان شيكابالا تقاضى مبالغ زخهيدة طوال الفترة الماضية من نادي الزمالك، وبعلم الجميع، مقابل تخليص النادي لعدة ديون عليه مستحقة لناديه السابق "سبورتنج لشبونة" البرتغالي، وهو الأمر الذي أثر نفسيا بشكل كبير على شيكابالا وجعله يخرج من نادي الزمالك في فترات إعارة لأكثر من مرة.

وبالرغم من ذلك إلا أننا لم نشهد حملة لشراء الفمصان أو جمع الأاموال لحل أزمة شيكابالا، الذي لم يكن الأول أو الأخير، ففي نفس الفترة رحل عمر جابر عن النادي إلى الدوري الأمريكي ومن ثم إلى بيراميدز، ولم تمسك به الجماهير رغم أنه أحد أبناء النادي.

محمد إبراهيم هو الآخر أحد أبناء الزمالك الأبرار، استغنى عنه النادي في الموسم قبل الماضي، وباعه لنادي مصر المقاصة بمبلغ زهيد، ظهر وتحدث عنه وقال أنه لم يكن يتوقع أن يتعامل معه الزمالك بتلك الطريقة، وأيضا لم تحرك جماهير الزمالك ساكنا في الأمر.

فكرة خروج التونسي فرجاني ساسي من أسوار القلعة البيضاء يبدو أنها فكرة غير مقبولة لأذهان الفارس الأبيض، وبالرغم من تشرطه على النادي في مبالغ ضخمة، عكس أبناء النادي الذين تم ذكرهم، إلا أن الجماهير لا ترى شيء سوى ضرورة بقاء التونسي في الفريق أيا كان الثمن، يبدو أنه قد سحر قلوب الزملكاوية بأداءه الإستثنائي.