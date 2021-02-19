غدًا .. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءً هى: - أبو قير "بجوار بنك مصر". - المعمورة البلد "خلف مسجد السادات". - دربالة " خلف مكتب الصحة". - السيوف شماعة " خلف المطافى". - جناكليس "شارعى أبو قير ومدرسة جناكليس التجارية". - فيكتوريا "استراحة القنصلية – أمام قسم المنتزه". - الإبراهيمية "شوارع عبدالمنعم سيد وسوهاج وإبراهيم شوقى". - محطة الرمل "شارعى السلطان حسين وجعفر الصادق". - نادى الصيد "مسبك أمون".

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