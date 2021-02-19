مفتى الجمهورية: فكرة بناء الأوطان سيطرت على رسالات الأنبياء

وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن كل واجب يقابله حق، وكل حق يقابله واجب، ومن ثم ففكرة بر الأوطان هى الوجه المقابل لعقوق الأوطان.
ولفت النظر إلى أن المتابع لقصص الأنبياء فى القرآن يجد أن فكرة البناء سيطرت على رسالاتهم، فقد جاءوا ليصححوا أى سلبيات وأى خلل حدث قبل مجيئهم.
وعن أهمية بناء الأوطان قال، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكى على الإيمان الداخلى للمسلمين فكانت تمهيدًا للعهد المدنى الذى شهد نزول التشريعات، خصوصًا بعد استقرار الدولة، فكان عند الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد والامتناع عن شرب الخمر دون أى إلزام أو إجبار.
وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون، كما أشار إليها العلامة مفتى الدولة التونسية الطاهر بن عاشور، منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطرى الناتج عن التنشئة السليمة، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التى تطبق بمعرفة ولى الأمر، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدى دورها.
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