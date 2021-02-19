صور.. هبوط أرضى أسفل عقار فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، يفيد بوقوع هبوط أرضى بعقار فى طابية صالح "كوم الملح" بمنطقة القبارى، وانتقل مسؤولى الحى إلى موقع العقار.
ومن جانبها، أشارت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، إلى أن العقار مكون أرضى وطابق علوى، موضحة أن طابية صالح تعد من المناطق العشوائية غير المخططة.
وأوضحت رئيس حى غرب، أن الهبوط الأرضى طبيعى ولا يوجد أى كسر بمواسير المرافق، لافتة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة السكان.
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