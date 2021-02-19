انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية

جدة - نرمين السيد - ​أكد هشام بدر سفير مصر فى روما، أن مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، أقر انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، واحتفظت مصر بمقعدها لفترة جديدة 2021-2024.





وشدد السفير بدر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، على الأهمية التى توليها مصر لصندوق الإيفاد وللمشروعات التى ينفدها فى مصر اتساقًا مع استراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة، مشيرًا إلى دعم مصر للدور الرائد الذى يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية التى تساهم فى دفع جهود مختلف الحكومات فى مجال التنمية الريفية والزراعية، فضلًا عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين فى الدول الأكثر فقرًا خصوصًا فى القارة الإفريقية.

​وترأس السيد القصير وزير الزراعـة واستصلاح الأراضى، وفد مصر خلال الاجتماع السنوى الدورى الـ44 لمجلس محافظى الصندوق، والذى شارك فيه كل من السفير هشام بدر، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزى استينو المستشار الزراعى لمصر بروما، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

​وحرصت السفارة المصرية فى روما، على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة فى روما لتأمين استمرار عضوية مصر فى المجلس التنفيذى فى ظل كونها أكبر مساهم فى موارد الصندوق فى إفريقيا.

جدير بالذكر أن صندوق "الإيفاد"، يساهم فى تمويل عدد كبير من المشروعات ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى "برايم"، والذى تم اختياره من جانب إدارة الصندوق كأحد قصص النجاح لمشروعات الصندوق فى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة "سيل"، ومشروع تعزيز الموائمة فى المناطق الصحراوية "برايد".

​كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق مول مشروعات تنمية ريفية فى مصر بقيمة إجمالية بلغت 1.12 مليار دولار، واستفادت حتى تاريخه من هذه المشروعات ما يقرب من 1.5 مليون أسرة مصرية ريفية.