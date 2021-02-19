الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل 25 فبراير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 فبراير الجاري 2021، ووفق الهيئة العامة للأرصاد، فهناك حالة من الإستقرار الحذر في أحوال الطقس على مدار يومي السبت والأحد، مع انحسار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وعلى فترات متقطعة وبنسبة 30%.
حالة الطقس حتى الخميس المقبل 25 فبراير 2021
وبدايةً من يوم الإثنين ومروراً بالثلاثاء فسوف تسود حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، مع تساقط أمطار على أغلب أنحاء البلاد مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، وربما تمتد إلى القاهرة، ويصاحبها نشاط للرياح، أما يومي الأربعاء والخميس فسوف تقل فرص تساقط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة، وتكون الأمطار محصور في بعض مناطق السواحل الشمالية فقط.
وحول حالة الطقس السبت، فسوف يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة على أغلب أنحاء البلاد ليلاً، مع اعتدال حركة نشاط الرياح.
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وسوف تشهد البلاد يومي الإثنين والثلاثاء تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وتمتد الأمطار إلى القاهرة الإثنين، مع نشاط الرياح خلال يومي 22 و23 فبراير الجاري، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.
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