شبكة قنوات النهار تقرر خصم راتب شهر من تامر أمين وتحيله للتحقيق

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، نقلا عن بيان لشبكة قنوات النهار، أن مجلس إدارة قنوات النهار جدد رفضه المساس بأهل الصعيد والوجه البحري. وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مجلس إدارة القناة اتخذ قرارا بخصم شهر من راتب الإعلامي تامر أمين، ووضع المبلغ في مؤسسة خيرية، وإحالة الإعلامي للتحقيق الداخلي بالقناة.

وكانت شبكة قنوات النهار، اعتذرت لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج "آخر النهار" على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

كما قدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو صباح اليوم الجمعة: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".