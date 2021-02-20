شبكة قنوات النهار تقرر خصم راتب شهر من تامر أمين وتحيله للتحقيق

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، نقلا عن بيان لشبكة قنوات النهار، أن مجلس إدارة قنوات النهار جدد رفضه المساس بأهل الصعيد والوجه البحري. وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مجلس إدارة القناة اتخذ قرارا بخصم شهر من راتب الإعلامي تامر أمين، ووضع المبلغ في مؤسسة خيرية، وإحالة الإعلامي للتحقيق الداخلي بالقناة.
وكانت شبكة قنوات النهار، اعتذرت لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج "آخر النهار" على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.
كما قدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو صباح اليوم الجمعة: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".
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