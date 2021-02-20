الإعلاميين تستدعي تامر أمين للتحقيق .. السبت

وجه نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة لجنة التحقيق بالنقابة بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين مقدم البرامج بـ تلفزيون النهار.

وتم إبلاغ أمين بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا، وأكد نقيب الاعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع وهذا هو منهج العمل بالنقابة الذي يعلمه الجميع.

جاء ذلك على خلفية المخالفات المهنية الفجة التي اقترفها أمين في حق أهلنا بالصعيد, وتعود النقابة للتأكد انها تعتز وتفتخر بكل المصريين ولا سيما أهلنا بصعيد مصر.