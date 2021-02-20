موجز السوشيال.. أبو جبل يرد على تامر أمين.. محمد رمضان نائم بين التماسيح

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها على النحو التالي:

أبو جبل يرد على تصريحات تامر أمين .. شاهد

بالكمامة.. عمرو السولية من مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد

نائم بين التماسيح.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة | شاهد

منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة