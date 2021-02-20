سفير مصر فى واجادوجو يقدم أوراق اعتماده للرئيس البوركينى

جدة - نرمين السيد - قدم إبراهيم عبد العظيم الخولى السفير المصرى فى واجادوجو أوراق اعتماده، إلى رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابورى Roch Marc Christian KABORÉ، بمقر القصر الرئاسى بالعاصمة واجادوجو.





كما سلم السفير الخولى رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تتناول تهنئة الرئيس البوركينى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والإشادة بالعلاقات المتميزة والتطلع للعمل على تعزيزها فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، لما فيه مصلحة الشعبيّن الشقيقيّن، ومواصلة التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية بهدف تحقيق مصالح القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس "كابوريه"، قد قام بزيارة لمصر عام 2017، استقبله خلالها رئيس الجمهورية، وتُعد العلاقات بين البلديّن التى تأسست عام 1977، علاقات أخوية قوية ومُتميزة، ويقدم الجانب المصرى بصورة مستمرة مجموعة من الدورات التدريبية فى كافة المجالات لبناء كوادر الدولة فى بوركينا فاسو.