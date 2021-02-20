انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان وقرار جديد من قناة النهار بشأن تامر أمين عقب تصريحاته عن بنات الصعيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أحدثت تصريحات الإعلامي تامر أمين حول الصعايدة وبنات الصعيد على وجه الخصوص ضجة كبيرة، وما زالت أصدائها تدوي بمواقع التواصل الإجتماعي، بالرغم من خروج أمين في بث مباشر على قناة النهار الفضائية وتقديمه اعتذار رسمي لجميع الأهالي في الصعيد والأرياف، لدرجة أنه قال في نهاية اعتذار “بقول لأهل الصعيد كلهم جزمتكم فوق راسي وأنا آسف من خطأ كان غير مقصود”.

بيان وقرار جديد من قناة النهار بشأن تامر أمين

وكان أمين قال أن هناك العديد من الأسر تنجب الأولاد الذكور لكي يعملوا في ورش ويقبضوا 500 أو 1000 جنيه في الشهر ويصرفوا على أهاليهم، وفي حالة إنجابهم بنات، فعندما تبلغ البنت سن 8 أو 9 سنوات يشحنوهم إلى المدن للعمل في البيوت، خاصةً وأن هناك أزمة في الخدامات بالقاهرة والإسكندرية، وذلك حسب قوله.

وكان قد صدر قرار من نقابة الإعلاميين بوقف الإعلامي تامر أمين عن ممارسة أي عمل إعلامي وإحالته للتحقيق، واليوم ومنذ قليل صدر بيان من شبكة قنوات النهار حول قرارها بشأن إساءة الإعلامي الذي يعمل على شاشتها.

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ووفق بيان ذكره الإعلامي محمد الباز، فإن قناة النهار قررت خصم شهر من راتب أمين وتوجيهة إلى مؤسسة خيرية، مع إحالته للتحقيق في واقعة إهانة بنات الصعيد وفق ما اشتهرت به تصريحاته.