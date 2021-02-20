انت الان تتابع تفاصيل خبر الحق اطلب دلوقتي | بدأ العد التنازلي لانتهاء عروض كارفور 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور 2021، حيث نالت سلسلة متاجر كارفور الفترة الماضية على اهتمام الكثير من المصريين، وجاء ذلك بعد طرح عروض وخصومات تصل على بعض السلع والأجهزة الكهربائية إلى 50% من قبل كارفور مصر، وكانت بداية انطلاقه من يوم 10 فبراير الماضي على أن تستمر باقة العروض المميزة إلى 23 فبراير للعام الجاري 2021، ولقرب انتهاء العروض المقدمة لهذا الشهر تجب الإشارة إلى أنه يستطيع المستهلك أو المستفيد الحصول ومعرفة باقه العروض المقدمه عن طريق ثلاث طرق مختلفه، منها عن طريق الصفحه الرسميه لسلسه متاجر كارفور علي موقع التواصل فيس بوك، او عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بكارفور للتسوق، او عن طريق موقعنا مصر فايف والذي من خلاله نقدم لكم مجله العروض الخاصه بعروض كارفور 2021.

ماهية عروض كارفور 2021

حيث إنه قد تضمنت عروض كارفور المميزة لهذا الشهر العديد والعديد من السلع وكذلك الأجهزة الكهربائية، والتي يكمن التميز في هذه العروض المقدمة أنها تتضمن سلع وأجهزه لا يخلو منها أي منزل في مصر، حيث تتضمن عروض كارفور لهذا الشهر جميع منتجات الإبان وكذلك الأسماك والدواجن، واللحوم الطازجة وأيضا المجمدة، والخضروات والفواكه، وكذلك تحتوي على جميع منتجات ومعدات التنظيف، وكافة المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة والأطفال، وأيضا تحتوي على جميع الأجهزة الكهربائيه والاجهزه الذكيه، حيث تشمل باقه العروض المقدمه الكثير والكثير من المنتجات والسلع المستهلكه، والآن نستعرض لكم من خلالنا كتالوج الصور الخاص بعروض كارفور لشهر فبراير الجاري.

كتالوج (صور) عروض كارفور 2021

يمكنكم الآن التعرف على باقة عروض كارفور وكافة السلع المقدمة، وعرض الأسعار قبل وبعد العروض:

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