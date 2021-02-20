لو عاوز وظيفة فنى أعطال وتركيبات.. تعرف على شروط التقديم بالمصرية للاتصالات

فتحت الشركة المصرية للاتصالات في إعلان لها عن باب التقدم لوظيفة فني إزالة اعطال وتركيبات بجميع محافظات الجمهورية. وجاءت شروط شغل الوظيفة كالآتى: الحصول على شهادة تعليم متوسط او فوق متوسط (ثانوى – دبلوم – معهد سنتين). الالمام بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية. إجادة التعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. السن من 18 سنة حتى 30 سنة. ذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

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