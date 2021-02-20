الأرصاد تحذر من تكرار الموجة شديدة البرودة وسقوط أمطار غزيرة منتصف الأسبوع

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكرار حدوث الموجة شديدة البرودة وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول على بعض المحافظات خلال منتصف الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر حركة الجبهة الباردة التي تأثرت بها مصر خلال الثلاث أيام الماضية بداية من يوم الثلاثاء الماضي واستمرت حتى اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر من موجة جديدة شديدة البرودة وسقوط أمطار غزيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بأنه من المتوقع أن تضرب مصر خلال منتصف الأسبوع الجاري يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، موجة جديدة من موجات عدم الاستقرار وخاصة على شمال وشرق البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة دون أية ارتفاع يذكر، حيث ستكون درجة الحرارة العظمي بالقاهرة هو 12 درجة مئوية ، ليسود طقس مائل للبرودة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية بأن النشاط الزائد للرياح المصاحب للجهة الهوائية والانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة أدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خاصة أثناء الليل.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية بأن النماذج العددية لديها قد رصدت إمكانية حدوث حالة جديدة من حالات عدم الاستقرار منتصف الأسبوع الجاري وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول مع الانخفاض في درجات الحرارة على شمال الجمهورية وشرق الجمهورية بصفة خاصة، وأنه سوف يتم التنويه عن ذلك في حالة التأكد من ثبوت النماذج العددية.

وتهيب هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس حيث أن فصل الشتاء لم ينتهى بعد، كما ناشدت السادة المحافظين باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي يمكن أن تصل إلى حد السيول في بعض المناطق خلال تلك الفترة.