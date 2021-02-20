انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إلغاء نظام الكفيل زيادة في الرواتب وعده مميزات للعمالة المصرية في السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تفصيلاً من خلاله يتم شرح الآليات المتبعة التي من شأنها الرقي بالأفضل للعلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق إلغاء نظام الكفيل، والذي سيطبق خلال شهر مارس القادم للعام الجاري 2021. مما يترتب عليه عدة مميزات للعمالة المصرية في السعودية.

وقال عادل حنفي والذي يشغل منصب نائبا لرئيس الاتحاد العام للمصرين بالمملكة، أن القرار السعودي يهدف في المقام الأول إلى جذب العمالة ذات الكفاءة العالية للسوق السعودي، وكذلك التطوير من بيئة العمل داخل المملكة.

وكذلك قد أكد حنفي أنه توجد نسبه ارتياح كبيرة بين الكثير من أبناء الجالية المصرية المتواجدة في السعودية، وذلك بعد تفعيل نظام إلغاء الكفيل في المملكة، مما يعود بالإيجاب على كافة الجالية، كون أنه قد جاء ذلك ضمن رؤية المملكة 2030، والتي بدورها تحقق تطورات كبيرة في كافة المجالات على مستوى المملكة العربية السعوديه.

المميزات الخاصة بقرار إلغاء نظام الكفيل 2021

وأضاف حنفي، عده مميزات تتبع سريان قرار إلغاء الكفيل في السعودية، قائلا: إن ذلك القرار من شأنه أن يساعد على التوسع والتطوير من الأسواق الحرة، وكذلك التحسين من سوق العمل، وأيضا زيادة رواتب العاملين الخاصة بالعمالة المصرية داخل السوق السعودي.

كما أوضح أنه بعد سريان القرار في مارس القادم، يستطيع بعد ذلك العامل أن يتنقل بين عده جهات مختلفة، بعد أن يكون قد أكمل عامًا عند صاحب الجهة أو العمل.

وكذلك هذا القرار من شأنه زيادة نسبه العمالة المصرية داخل السوق السعودي، مما يقلل من نسب البطالة في مصر.

ويستطيع بعد ذلك أن يعلم العامل صاحب الجهة أو العمل التابع له، بعدم وجود رغبه له في التواصل في العمل وذلك في حاله إذا كان قد أكل العامل عاما، وله الحق في مهله تصل إلى ثلاثة أشهر، لأن ينتقل إلى عمل آخر.

وكذلك من مميزات إلغاء نظام الكفيل، أن يستدرج عماله ذات كفاءات كبيرة وخبرات، لسوق العمل داخل المملكة، وأيضا الزيادة من القوة الإنتاجية لكثيره من الشركات والمؤسسات الضخمة.

من خلال منصة ودي، أصبح من الآن إمكانية حل الخلافات التي قد تحدث بين الطرفين العامل وصاحب العمل، إلا أنه يساهم إلغاء نظام الكفيل في تقليل نسبة الخلافات بنسبة كبيرة جدا، حيث يقلل بشكل كبير.

كما أنه سوف يوجد بعد ذلك عقود للعمل الموثقة عن طريق وزارة الموارد البشرية، وكذلك وزاره القوى العاملة.