الأرصاد تعلن توقعات الطقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20 فبراير 2021، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد.





أما عن حالة الطقس ليلا، فمتوقع أن يكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء، ومن المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء. ومتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاث أمتار. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 19 09 الإسكندرية 17 10 وادى النطرون 17 09 طنطا 17 09 شبين الكوم 18 09 دمنهور 17 10 بلطيم 17 10 مطروح 17 11 السلوم 17 08 سيوة 18 07 بورسعيد 18 10 دمياط 17 10 الزقازيق 18 09 المنصورة 17 09 الإسماعيلية 18 08 السويس 18 10 العريش 17 08 رفح 16 08 رأس سدر 19 11 نخل 16 03 نويبع 19 13 طابا 18 11 كاترين 11 01- الطور 20 09 شرم الشيخ 22 14 الغردقة 20 12 مرسى علم 20 13 الفيوم 20 08 بنى سويف 20 07 المنيا 20 07 أسيوط 20 06 سوهاج 21 08 قنا 22 08 الأقصر 23 09 أسوان 23 10 إدفو 23 11 أبوسمبل 23 11 الوادى الجديد 21 07 شلاتين 26 15 أبو رماد 25 14 حلايب 23 17 رأس حدربة 22 16

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