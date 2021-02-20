منها قصر البارون .. قطع المياه 10 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية:
- منطقة الزيتون: (شارع الكابلات- عزبة مرسى خليل- مساكن الأميرية- شارع المطرية- شارع الصحة- ميدان النعام- شارع ترعة الجبل الغربي).
- مصر الجديدة: (شارع السباق- شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته- شارع أسوان- شارع هارون- ميدان الإسماعيلية- روكسى ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته- الاتحادية- قصر البارون).
وأوضحت الشركة أن قطع الخدمة سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 20/2/2021 وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة على أن توفر سيارات مياه صالحة للشرب فى نطاق تلك المناطق يمكن الاتصال بها عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.
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