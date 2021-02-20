وزير التعليم العالى يناقش اليوم استعدادات الجامعات للفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - يترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اليوم السبت اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى، والذى ينعقد فى جامعة حلوان، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك بعد أن تم مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعا بسبب فيروس كورونا.





ومن المقرر أن يتطرق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال الاجتماع إلى مناقشة رؤساء الجامعات حول استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى إضافة إلى خطة الجامعات للوقاية من فيروس كورونا مع عودة الدراسة.

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