طقس اليوم.. معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاث أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

الإسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 17 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 17 10

بلطيم 17 10

مطروح 17 11

السلوم 17 08

سيوة 18 07

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 18 08

السويس 18 10

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 11

نخل 16 03

نويبع 19 13

طابا 18 11

كاترين 11 01-

الطور 20 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 20 08

بنى سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 08

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

إدفو 23 11

أبوسمبل 23 11

الوادى الجديد 21 07

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 14

حلايب 23 17

رأس حدربة 22 16