سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت بجميع الشركات وأسعار الدواجن البلدي والساسو والبيضاء

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محمد سياف - ابو ظبي - حالة من الإستقرار شهدها سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 20 فبراير الجاري أغلب الشركات العاملة بالسوق، مع تباين وارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم ف بعض الشركات، وذلك تزامناً مع الإقبال على حركة البيع والشراء من قبل المستهلكين.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت بجميع الشركات

حيث أن المستهلك والمربي الصغير كما يحدث من ربات البيوت في الأرياف والقرى، يعد مصدر أساسي لشراء الكتاكيت البيضاء مثل مزارع الدواجن تماماً ولكن الفارق يكون في الكميات، فخلال الفترة الأخيرة لجأت العديد من الأسر المصرية في القرى والأرياف إلى شراء التكوت الأبيض وتربيته في البيوت بدلاً من شراءه من المزارع، حيث أن الدواجن التي تم تربيتها في المنزل أكثر جودة من دواجن المزارع، بل أصبح هناك طلبات عليها من المستهلكين الغير مربين لها.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 20 فبراير فقد جاءت وفق ما يلي:

الشركة سعر الكتكوت اليوم شركة الوطنية 9.75 جنيه شركة العناني 9.50 جنيه شركة مصر العربية 9 جنيه شركة القاهرة للدواجن 8.50 جنيه شركة الوادي 9.25 جنيه

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كما يوجد حالة من الإستقرار في أسعار الدواجن والكتاكيت بشكل عام منذ بداية العام الجاري، وذلك ناتج عن اكتفاء مصرالذاتي من الدواجن، بنسبة وصلت لـ97%، وجاءت أسعار الواجن اليوم وفق ما يلي.