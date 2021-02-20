حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 21-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الأحد 21/2/2021

مهنياً: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيداً قبل الموافقة عليها والمضي بها.

عاطفياً: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.

اجتماعياً: تحنّ دائماً إلى ذكريات الماضي وإلى لقاء الأصدقاء المخلصين.

حظك اليوم برج الثور الأحد 21/2/2021

مهنياً: لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفونهما لمصلحتهم.

عاطفياً: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب ويقرّبه منك.

اجتماعيـــــاً: أنت فنان في عقد الصداقات وفي الحفاظ عليها لكن لا تبالغ في اندفاعك.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 21/2/2021

مهنياً: لا تترك المهام تتراكم عليك لأنك قد تعجز عن إتمامها في الوقت المحدّد.

عاطفياً: لتكن علاقتك بالحبيب مبنيّة على الحوار المتبادل بينكما والتفاهم والثقة.

اجتماعياً: تحافظ على الأصدقاء حتى في حال سفرهم، لكن لا تبالغ في تعلقك بهم.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2021

مهنياً: مفاجأة في طريقها إليك تفتح الطريق أمامك للشروع في تنفيذ طموحاتك.

عاطفيــاً: يحتاج الشريك إلى وجودك إلى جانبه، فهو يمرّ بأزمة كبيرة ويطلب مساندتك.

اجتماعياً: الواجبات العائلية تثقل كاهلك، أترك مساحة للهدوء والتفكير ملياً بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 21/2/2021

مهنياً: لا تتورّط في مشاريع لست متأكداً من نتائجها، قد ينهار وضعك المالي في حال فشلت.

عاطفياً: ينتظر الحبيب منك لفتة حبّ ليعود إليك وتستأنفان معاً علاقتكما العميقة.

اجتماعياً: كن حازماً في حلّ الأمور العائلية العالقة خشية أن تتكرر في المستقبل.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 21/2/2021

مهنياً: الهدوء والروية هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتمشي على الطريق الصحيح .

عاطفياً: تمرّ علاقتك بالشريك بفترة توتر وقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له.

اجتماعيــاً: تتمتع بشخصية ممتعة تجذب إليك المحيطين بك ويحاولون التقرب منك.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 21/2/2021

مهنياً: ينتابك الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك.

عاطفياً: تعيش مع الحبيب فترة صعبة يسودها القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك.

اجتماعياً: الأحلام جميلة لكن لا تجعلها تسيطر على واقعك خشية أن تصدم إذا لم تتحقق.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 21/2/2021

مهنياً: فرصة أمامك لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض، لا تضيعها.

عاطفياً: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريباً وتجعلك تفكّر بالارتباط.

اجتماعيـاً: الوقت غير مناسب لعقد صداقات جديدة فأنت مرهق ويخشى ألا تحسن الاختيار.

حظك اليوم برج القوس الأحد 21/2/2021

مهنياً: مشروع سفر يلوح في الأفق قد يفتح أمامك أبواباً كثيرة للنجاح والتقدم.

عاطفياً: لا تخلط بين العمل وعلاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه. ‏

اجتماعياً: عصبيتك الزائدة تجرح المحيطين بك وتدفعهم إلى الابتعاد عنك.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 21/2/2021

مهنياً: نشاطك في العمل غير مسبوق في هذه الفترة وتنجز المهام المطلوبة منك بسرعة.

عــــاطـــفيــــــاً: تفكّر جدياً في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريباً منه.

اجتماعياً: ابتعد عن الصخب هذه الأيام وأعد ترتيب وضعك الاجتماعي بعد الفوضى التي سادته.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 21/2/2021

مهنياً: ركّز اهتمامك على حسن العلاقة مع الزملاء والمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم.

عاطفياً: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة.

اجتماعياً: مارس نشاطات رياضية للتخلص من الروتين وتمتّع برفقة الأصدقاء والمقربين.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 21/2/2021

مهنيـــــاً: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويكسبك أرباحاً كبيرة.

عاطفياً: يعاني الشريك من قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود.

اجتماعياً: يشعرك غياب أحد الأصدقاء بداعي السفر بالفراغ وتتنمى سماع أخباره.