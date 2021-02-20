حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 21-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 21/2/2021
مهنياً: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيداً قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفياً: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
اجتماعياً: تحنّ دائماً إلى ذكريات الماضي وإلى لقاء الأصدقاء المخلصين.
حظك اليوم برج الثور الأحد 21/2/2021
مهنياً: لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفونهما لمصلحتهم.
عاطفياً: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب ويقرّبه منك.
اجتماعيـــــاً: أنت فنان في عقد الصداقات وفي الحفاظ عليها لكن لا تبالغ في اندفاعك.
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 21/2/2021
مهنياً: لا تترك المهام تتراكم عليك لأنك قد تعجز عن إتمامها في الوقت المحدّد.
عاطفياً: لتكن علاقتك بالحبيب مبنيّة على الحوار المتبادل بينكما والتفاهم والثقة.
اجتماعياً: تحافظ على الأصدقاء حتى في حال سفرهم، لكن لا تبالغ في تعلقك بهم.
حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2021
مهنياً: مفاجأة في طريقها إليك تفتح الطريق أمامك للشروع في تنفيذ طموحاتك.
عاطفيــاً: يحتاج الشريك إلى وجودك إلى جانبه، فهو يمرّ بأزمة كبيرة ويطلب مساندتك.
اجتماعياً: الواجبات العائلية تثقل كاهلك، أترك مساحة للهدوء والتفكير ملياً بنفسك.
حظك اليوم برج الأسد الأحد 21/2/2021
مهنياً: لا تتورّط في مشاريع لست متأكداً من نتائجها، قد ينهار وضعك المالي في حال فشلت.
عاطفياً: ينتظر الحبيب منك لفتة حبّ ليعود إليك وتستأنفان معاً علاقتكما العميقة.
اجتماعياً: كن حازماً في حلّ الأمور العائلية العالقة خشية أن تتكرر في المستقبل.
حظك اليوم برج العذراء الأحد 21/2/2021
مهنياً: الهدوء والروية هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتمشي على الطريق الصحيح .
عاطفياً: تمرّ علاقتك بالشريك بفترة توتر وقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له.
اجتماعيــاً: تتمتع بشخصية ممتعة تجذب إليك المحيطين بك ويحاولون التقرب منك.
حظك اليوم برج الميزان الأحد 21/2/2021
مهنياً: ينتابك الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك.
عاطفياً: تعيش مع الحبيب فترة صعبة يسودها القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك.
اجتماعياً: الأحلام جميلة لكن لا تجعلها تسيطر على واقعك خشية أن تصدم إذا لم تتحقق.
حظك اليوم برج العقرب الأحد 21/2/2021
مهنياً: فرصة أمامك لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض، لا تضيعها.
عاطفياً: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريباً وتجعلك تفكّر بالارتباط.
اجتماعيـاً: الوقت غير مناسب لعقد صداقات جديدة فأنت مرهق ويخشى ألا تحسن الاختيار.
حظك اليوم برج القوس الأحد 21/2/2021
مهنياً: مشروع سفر يلوح في الأفق قد يفتح أمامك أبواباً كثيرة للنجاح والتقدم.
عاطفياً: لا تخلط بين العمل وعلاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه.
اجتماعياً: عصبيتك الزائدة تجرح المحيطين بك وتدفعهم إلى الابتعاد عنك.
حظك اليوم برج الجدي الأحد 21/2/2021
مهنياً: نشاطك في العمل غير مسبوق في هذه الفترة وتنجز المهام المطلوبة منك بسرعة.
عــــاطـــفيــــــاً: تفكّر جدياً في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريباً منه.
اجتماعياً: ابتعد عن الصخب هذه الأيام وأعد ترتيب وضعك الاجتماعي بعد الفوضى التي سادته.
حظك اليوم برج الدلو الأحد 21/2/2021
مهنياً: ركّز اهتمامك على حسن العلاقة مع الزملاء والمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم.
عاطفياً: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة.
اجتماعياً: مارس نشاطات رياضية للتخلص من الروتين وتمتّع برفقة الأصدقاء والمقربين.
حظك اليوم برج الحوت الأحد 21/2/2021
مهنيـــــاً: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويكسبك أرباحاً كبيرة.
عاطفياً: يعاني الشريك من قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود.
اجتماعياً: يشعرك غياب أحد الأصدقاء بداعي السفر بالفراغ وتتنمى سماع أخباره.
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