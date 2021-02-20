وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمنظمة التأمين الصحى بالشامل بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتى انطلقت فى محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضى، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأشار مجاهد، إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء" والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجارى، وبورسعيد التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى السويس وأسوان والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.