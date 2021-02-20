بعد اعتماده من الأمم المتحدة .. نرمين ميشيل: منتدى شباب العالم فرصة للتحاور

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميشيل، أن منتدى شباب العالم الذى تنظمه الدولة المصرية بمدينة السلام شرم الشيخ، ملتقى يتيح الفرصة للشباب من مختلف الجنسيات التعرف على الثقافات المختلفة والتحاور فى العديد من القضايا الدولية وخلق قنوات لتبادل الآراء والثقافات وفتح أبواب لتلقى السياحة الدولية.
وأشارت أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، إلى أنه يشارك بمنتدى شباب العالم عدد كبير من الشباب الذين يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.
ووجهت نرمين ميشيل رسالة شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى على إتاحة الفرصة التى حلمنا بها منذ سنوات كثيرة وهى توحيد الشعوب والثقافات المختلفة من خلال منصة حوارية، وقد تحقق الحلم، ولذلك ندعو دائما كل الشعوب العالم لتوحيد المحبة السلام بينهم.
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