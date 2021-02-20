مصر مستعدة لتقديم الخبرة في دعم وتوطيد السلام في ليبيا

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محمد سياف - ابو ظبي - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة الجديد، وعقد الاجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.

وعبر الدبيبة عن شرفه بلقاء الرئيس السيسي معربا عن تقدير بلاده لجهود مصر المخلصة والفاعلة لحل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى تقارب وجهات النظر بين الليبيين، وأنهت حالة الانقسام، وقال إن ليبيا تقدر أيضا جهود مصر لحل الأزمة الليبية ودعمها لمؤسسات البلاد في محاربة الإرهاب.

وذكر الدبيبة أن ليبيا حكومة وشعبا يأملون في إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف تكرار الأمثلة الناجحة من تجربتها التنموية الملهمة في الماضي القريب، وأشار إلى أن ذلك تم في ظل قيادة ورؤية الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وإطلاق عملية التنمية والإصلاح.