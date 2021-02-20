مصر مستعدة لتقديم الخبرة في دعم وتوطيد السلام في ليبيا

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محمد سياف - ابو ظبي - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة الجديد، وعقد الاجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.
وعبر الدبيبة عن شرفه بلقاء الرئيس السيسي معربا عن تقدير بلاده لجهود مصر المخلصة والفاعلة لحل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى تقارب وجهات النظر بين الليبيين، وأنهت حالة الانقسام، وقال إن ليبيا تقدر أيضا جهود مصر لحل الأزمة الليبية ودعمها لمؤسسات البلاد في محاربة الإرهاب.
وذكر الدبيبة أن ليبيا حكومة وشعبا يأملون في إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف تكرار الأمثلة الناجحة من تجربتها التنموية الملهمة في الماضي القريب، وأشار إلى أن ذلك تم في ظل قيادة ورؤية الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وإطلاق عملية التنمية والإصلاح.
من جانبه رحب السيسي بالدبيبة وهنأه مرة أخرى على نيله ثقة أعضاء المنتدى الليبي للحوار السياسي (LPDF). وأشار الرئيس المصري إلى أن هذه بداية واعدة لمرحلة جديدة تعمل فيها جميع مؤسسات الدولة الليبية بتناغم وتوحيد بما يرفع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وشدد السيسي على اهتمام مصر بمواصلة دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده ، وإرساء أسس السلام والاستقرار، والحفاظ على قدراته وتفعيل إرادته.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب من ليبيا حشد كل الجهود والأسلحة لأبنائها المخلصين لإعطاء الأولوية للعمل في مختلف المجالات. وسيبدأ ذلك بإعادة الأمن وترسيخ دعائم الدولة.
وينتهي ببدء المشاريع الخدمية والتنموية التي لها تأثير مباشر على الشعب الليبي الشقيق.
وأكد السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كل خبراتها ومعرفتها لخدمة ليبيا، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وإعداد البلاد لإطلاق آفاق البناء والتنمية والاستقرار.
وشهد الاجتماع استعراضا للجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية. كما استعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم الجانب الليبي في المسؤولية التاريخية خلال تلك الفترة.
وتم الاتفاق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرات والتجارب إلى الجانب الليبي والاطلاع على المجالات التي يمكن أن يتم فيها التعاون. وينطبق هذا بشكل خاص على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، وكذلك في التعاون الاقتصادي وتدريب الليبيين في مختلف المجالات.
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