انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية تعلن طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، طقس معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر اليوم، إنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وبخصوص حالة البحر الأحمر ستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر