انت الان تتابع تفاصيل خبر إحالة الإعلامي تامر أمين للتحقيق وخصم شهر من راتبه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح رئيس مجلس إدارة قنوات النهار، رفضه التام للمساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي تناوله الإعلامي تامر أمين في برنامجه آخر النهار لخطأ غير مقصود.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة في البيان الصادر، منذ قليل، أنه لا تهاون مع أي خطأ بشكل عام يحدث عبر قناة النهار، وبناء علي ذلك اتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم التأكد من حسن نيته، وتقديره لأهالي صعيد مصر وريفها، وقد شملت هذه القرارات، خصم شهر من راتبه وإيداعه في مؤسسة خيرية، و إحالته إلى التحقيق الداخلي بالقناة.

هذا وقد قرر مجلس إدارة قنوات النهار إيقاف الإعلامي عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، والذي أعلن أن موعد التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.

وأكد المجلس، أنه يكن كل الاحترام و التقدير لصعيد مصر ورجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح، حتى وإن كان الأمر غير مقصود.

صرح محمد الباز الإعلامي بقناة النهار بأنه لا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه وخطأ تامر أمين غير مقصود.

وأكد الباز أن شبكة النهار تتوجه لأهل الصعيد وريف مصر باعتذار بسبب الخطأ الغير مقصود من الإعلامي تامر أمين، موضحًا أنه لا يوجد إنسان عاقل يتعمد الإساءة لأهله وناسه.