إنفوجراف.. حياة كريمة تبدأ تطوير القرى فى أسوان

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن تطوير القرى فى أسوان:- يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق المشروع القومى لتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، ليكون بمثابة طوق النجاة لهذه القرى، ومن المقرر أن يشمل المشروع 4500 قرية وتوابعها، وسيتم الانتهاء منه فى غضون 3 سنوات.

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