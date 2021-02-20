السفير المصري الجديد لدى جواتيمالا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية

قدم السفير يسري محمد خليل سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى جواتيمالا، يوم ١٨ فبراير الجاري، أوراق اعتماده إلى "أليخاندرو جياماتي" رئيس جمهورية جواتيمالا.

ونقل السفير خليل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظير سيادته الجواتيمالي وتمنياته له بالنجاح في تحقيق الرخاء لبلاده، وكذلك تضامن الحكومة المصرية مع شعب وحكومة جواتيمالا في الآثار المدمرة التي خلفها الإعصارين الأخيرين "إيتا وإيوتا". كما استعرض الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وأهمها إمكانية قيام مصر بتصدير المنتجات التي تحتاجها جواتيمالا من الدواء، والبلاستيك، والأغذية والأعشاب، والأسمدة، ومواد البناء والسيراميك، مؤكداً أهمية العمل على دفع التبادل التجاري بين البلدّين وتشجيع زيارات رجال الأعمال.

من جانبه، رحب رئيس جواتيمالا بسفير مصر، وأكد على المكانة التي تكنها بلاده لدور مصر الريادي عبر التاريخ، واعتزازه بمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن.