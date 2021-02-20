لنقل 5312 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 64 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، السبت، 64 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5312 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 64 رحلة جوية بمعدل 45 رحله دولية إلى كل من بيروت، باريس، بغداد، اكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، موسكو، ميلانو، إسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، ميونيخ، نيويورك، برلين (ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5312 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.