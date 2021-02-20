من بينهم 83 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 983 شابا بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 983 شابًا، منهم 83 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2292 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي، قامت المديرية بإستخراج 711 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 545 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 23 شكوى عمالية، تم تسوية شكوي منها وديًا ، وتم تحويل 11 منها للقضاء ، و 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 100 ألف جنيه لـ 39 عاملًا .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 12 محضرًا ، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية للعمال حضرها 20 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 125 منشأة ، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 180 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.