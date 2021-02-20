لليوم الثالث على التوالي.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تتلقى طلبات الترشح

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، أبوابها اليوم السبت، لتلقي طلبات المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس، في تمام الساعة العاشرة صباحا لليوم الثالث على التوالي.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهة بأنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

ولم تتلق اللجنة أي طلبات من المرشحين أمس.

ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

وكان قد تقدم بطلبات للترشح على مقعد نقيب الصحفيين يوم الخميس الماضي كل من "السيد الإسكندراني وضياء رشوان، وطلعت هاشم فرج ورفعت رشاد".

كما تقدم لمنصب عضو المجلس فوق ١٥ سنة ٦ مرشحين، وهم "حسين الزناتي وممدوح الصغير وهاني عمارة وهبة باشا ووجدي رزق وياسر سليم".

وتقدم لعضوية مجلس النقابة يوم الخميس الماضي "تحت ١٥ سنة"، ١٤ مرشحا وهم "أبو السعود محمد وأيمن عبد المجيد وحسام السويفي وحسين متولي وطه حسن ابراهيم وعلاء عمران وعمر عمار وعمرو بدر ومحمد السيد أبو زيد ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد منير توفيق ومساعد الليثي وهيثم بطاح ووائل السادات".