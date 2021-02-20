انت الان تتابع تفاصيل خبر برنامج صحتي لتسهيل كافة الخدمات الطبية لك ولأسرتك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - برنامج صحتي هو برنامج لتسهيل الخدمات الطبية ويمكنك من الوصول لأقرب وأفضل مقدمي الخدمات الطبية في مختلف المجالات من (أطباء، صيدليات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مستشفيات).

ما هو كارت صحتي، وكيف أحصل عليه؟

يمكنك عمل كارت صحتى لك ولأسرتك حيث يقدم لك كارت صحتي خصومات تصل إلي 70% عند أكثر من 2000 من مقدمي الخدمات الطبية في مصر بإشتراك سنوي قيمته 285 جنية دون أي مصاريف أخري وسوف يصلك الكارت حتي باب المنزل، كما يمكنك أيضا شراء كارت صحتى من أي من فروع فوري.

يتميز كارت صحتي بأنه يغطي خدمات لا تغطيها التأمين الصحي مثل عمليات التجميل وجراحات السمنة والحقن المجهري وبرامج إنقاص الوزن.

ويمكنك تحديد مدة الكارت فهناك كارت لمدة ثلاثة أشهر وكارت سنوي وكارت لمدة سنتين.

المميزات التى ستحصل عليها عند إستخدام كارت صحتى

دليل شامل لكل مقدمي الخدمات الطبية حيث يمكنك فتح التطبيق في أي وقت لتري جميع مقدمي الخدمات الطبية مع التقيمات التي حصلوا عليها من عملاء سابقين مع جميع أرقامهم عناوينهم.

الحصول على التوجيه اللازم والدعم الطبي فهناك مقالات طبية كثيرة لكبار الأطباء في جميع المجالات.

يمكنك الحصول علي خدمة علي مدار 24 ساعة عن طريق الإتصال علي الخط الساخن 16261 في أي وقت على مدار الأسبوع .

يمكنك الآن تحميل تطبيق صحتي على موبايلك مجانا ويمكنك أيضا الإستفادة من كود الخصم عند مقدمي الخدمات الطبية في مصر.