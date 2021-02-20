رئيس جواتيمالا: دور مصر ريادى عبر التاريخ.. ونعتز بمستوى العلاقات

جدة - نرمين السيد - ونقل السفير خليل، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الجواتيمالى وتمنياته له بالنجاح فى تحقيق الرخاء لبلاده، وكذلك تضامن الحكومة المصرية مع شعب وحكومة جواتيمالا فى الآثار المدمرة التى خلفها الإعصارين الأخيرين "إيتا وإيوتا".

كما استعرض الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وأهمها إمكانية قيام مصر بتصدير المنتجات التى تحتاجها جواتيمالا من الدواء، والبلاستيك، والأغذية والأعشاب، والأسمدة، ومواد البناء والسيراميك، مؤكداً أهمية العمل على دفع التبادل التجارى بين البلدّين وتشجيع زيارات رجال الأعمال.

من جانبه، رحب رئيس جواتيمالا بسفير مصر، وأكد على المكانة التى تكنها بلاده لدور مصر الريادى عبر التاريخ، واعتزازه بمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن.