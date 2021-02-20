ضمن حياة كريمة.. توفير العمالة اللازمة لتطوير 81 قرية بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالقيام بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.





وتلقى الوزير، وفقا لبيان صحفى، تقريرا عبر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية أشار فيه إلى أن المديرية تقوم حاليا بالعمل على توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات فى مركز أشمون والشهداء فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير 81 قرية ريفية بمحافظة المنوفية ضمن 1.500 قرية ريفية فى إطار مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال على حامد الزقم وكيل المديرية، إنه تم عقد اجتماع مع المسؤولين بالمديرية بإدارات العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، ومديرى مكاتب التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بمركز أشمون والشهداء لإعداد خطة حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير العمالة اللازمة لتلك المشروعات التى يتم تنفيذها بالمركزين بالمحافظة.

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