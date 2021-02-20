وزيرة البيئة : التناغم مع الطبيعة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الحياة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل من أجل رفع الوعى العام بالمخاطر التى تواجه الطبيعة لمواجهة تأثيراتها السلبية على الكوكب والاقتصاد وحياة الكائنات الحية على سطح الأرض.





ودعت فؤاد، خلال رسالتها الافتتاحية التى شاركت بها فى الحدث الجانبى المقام على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الأفراد والجهات من الشباب والمرأة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والأكاديمين والقطاعات المالية والمجتمعات المحلية للمشاركة فى الحفاظ على الطبيعة ونوعها البيولوجى وتسجيل التزامتهم وأنشطتهم الداعمة للطبيعة على المنصة الإلكترونية التى أطلقتها مصر والصين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجى عام 2018، والتى بلغ عدد المشاركين بها إلى أكثر من 171 مشاركا.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال رسالتها على أهمية تلك المنصة الإلكترونية كمبادرة هامة لتحفيز الإجراءات وعرض الالتزامات والمساهمات الملموسة لصون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام من أصحاب المصلحة فى جميع القطاعات التنموية، بهدف دعم البلدان لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى وإطار عمل ما بعد 2020 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه "لا يمكن العمل والتوافق لحماية التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية بمعزل عن مجابهة تغير المناخ والتصحر فهناك ارتباط وثيق بينهم"، مُشيدةً بالمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر التنوع البيولوجى COP 14 للربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجى، تغير المناخ، التصحر" وتحقيق التكامل بينهم.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة العمل على إيجاد نماذج ومداخل تدعم التوجهات نحو الحفاظ على الطبيعة وتغير الأنظمة الاقتصادية والمالية والغذائية وإعادة النظر حول العلاقة مع الطبيعة لخلق تناغم معها من أجل استدامة الموارد الطبيعية على الكوكب، حيث أصبحت الحاجة ملحةً لذلك، نظرًا للتحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وارتباط تفشى هذه الأوبئة بتدهور الأنظمة الطبيعية.