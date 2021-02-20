وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا عن دورات مراكز التدريب المهنى بسوهاج

جدة - نرمين السيد - تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدورات التدريبية التى تنفذها 27 مديرية القوى العاملة بالمحافظات على مستوى 38 مركزًا ثابتًا، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة متنقلة.





وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير، من الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى بسوهاج، تضم 130 متدربا ومتدربة.

وأوضح أبوزيد، أنه يجرى تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بالكوثر على السباكة الصحية، والخياطة والتفصيل، والمساحة، ومثلهم بمركز التدريب المهنى بسوهاج على الطاقة الشمسية، والحدادة واللحام، والحاسب الآلى والتسويق الشبكى مخصصة لذوى الهمم من المكفوفين ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 100 من ذوى الهمم.

وأضاف مدير المديرية، أن هناك دورة تدريبية فى الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهنى بطهطا، وأخرى فى الخياطة والتفصيل فى مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 180 متدربًا، بخلاف دورتين تدريبيتين فى وحدة التدريب المتنقلة بقرية عرابة أبوالدهب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، فى إطار مبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك" على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء.

ولفت إلى أن الدورات، عبارة 4 ندوات فى ريادة الأعمال لتحفيز المتدربين على فتح مشروعات صغيرة بهم فى المهن التى يتم تدريبهم عليها بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، فضلا عن 3 ندوات فى التوعية بخطورة الزيادة السكانية ضمن مبادرة محافظة سوهاج "حلوة الذرية بس مسؤولية" بالتعاون مع فرع المجلس القومى للسكان بسوهاج، ومتخصصين من مديريتى الصحة والسكان، والأوقاف.