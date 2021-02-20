إنجازات رغم الأزمات.. فيديوجراف يستعرض جهود التعليم فى ظل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيديو بعنوان "عام من إنجازات الدولة المصرية فى قطاع التعليم" للفترة من "يناير - ديسمبر 2020"، تحت شعار "إنجازات مستمرة.. رغم الأزمات".





تناول الفيديو عددًا من إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى 4 محاور وهى: تطوير المدارس وجودة العملية التعليمية، وتنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير التعليم الفنى، ورعاية الطلاب ومحو الأمية.

وكان من أبرز تلك الإنجازات ما يلى: إنشاء 25.4 ألف فصل من يوليو 2019 حتى نهاية 2020، وتشغيل 43 مدرسة "مصرية يابانية" حتى العام الدراسى 2019-2020، وامتحان 2053 طالبًا بالدبلومة الأمريكية إلكترونيًّا عبر النظام الجديدEST ، وكذلك إنتاج 80 فيديو تعليميًّا، وبث 2246 حصة تفاعلية على موقع الوزارة.

وبهدف تنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، قدمت الوزارة حزمة مالية جديدة للمعلمين بتكلفة 6.6 مليارات جنيه، وأقرت زيادة جديدة فى كل من "بدل المعلم" بنسبة 50%، و50% فى حافز الأداء الشهرى، و25% فى مكافأة الامتحانات.

كما قامت الوزارة بتدريب 70 ألف معلم إلكترونيًا على برامج الترقى، وتدريب 1000 معلم على نظام التعليم الجديد بالمدارس المصرية اليابانية المعروف باسم "التوكاتسو".

وفى ضوء الاهتمام بالتعليم الفنى، تم تخصيص 4 ساعات على قناة مصر التعليمية، و6 قنوات على اليوتيوب، لبرامج التعليم الفنى، وتدريب 9918 معلمًا وموجهًا ومدير مدرسة فنية على منصة Edmodo، وافتتاح عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أبرزها: مدارس"B.Tech"، و"WE"، و "HST"للذكاء الاصطناعى.

كما تولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتغذية المدرسية للطلبة، وخصصت لها 972 مليون جنيه فى موازنة الدولة.

فى الوقت نفسه استهدفت بمبادراتها الصحية، 12 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية فى مبادرة "القضاء على أمراض سوء التغذية"، و2 مليون طالب بالمرحلة الإعدادية فى مبادرة "الكشف والقضاء على فيروس c.

كما شجعت الحكومة جهود الشراكات المجتمعية فى كثير من المشروعات التعليمية، فنتج عنها عدد من الإنجازات، منها: رفع كفاءة 17 فصلًا مجتمعيًا جديدًا.

وفيما يتعلق بجهود محو الأمية، أعدت الوزارة خطة لإعلان مصر خالية من الأمية فى الفترة من "يناير 2021 - ديسمبر 2024"، وتم فتح فصول محو أمية فى 100 قرية بـ12 محافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الجهود التى تؤكد إصرار الدولة المصرية على تحويل أية تحديات إلى إنجازات يشهد لها العالم أجمع.

يأتى ذلك فى إطار بناء الإنسان المصرى، أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة والذى يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها تحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وتنافسية مخرجاته والاعتناء ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.