طلب إحاطة لنقل ورش السيارات والكاوتش من أسفل العمارات خارج الكتل السكنية

وأكد النائب، أن أغلب المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية تعانى من انتشار ورش السيارات والكاوتش وغيرها أسفل العمارات السكنية وهو ما يتسبب فى إشكاليات كبيرة للمواطنين، خصوصا فى المناطق التى تواجه زيادة سكانية وفى الشوارع الجانبية بما يؤثر على حركة الأهالى.
وأشار هشام حسين، إلى أن هذه الورش تعمل بعيدا عن الرقابة ولا تلتزم بأى إجراءات تذكر وهو ما يتسبب فى مضايقات للساكنين، خصوصا وأن جزء كبير من هذه الورش فى شوارع جانبية وبعيدا عن أعين الرقابة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الورش تتسبب فى إنتاج عوادم ضارة وتؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، لاسيما فى الشوارع التى لا يوجد بها تهوية جيدة.
وقال الدكتور هشام حسين: هذه الورش لا تلتزم على الإطلاق بمواعيد الإغلاق والفتح المقررة رسميا، بل تواصل العمل إلى الساعات الأولى من اليوم التالى دون مراعاة لشكاوى الأهالى من الإزعاج الذى تسببه.
وطالب النائب، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظين والأحياء بضرورة منع انتشار هذه الورش بين الأحياء السكنية وأسفل العمارات، والتحرك سريعا لنقلها إلى أماكن تناسب طبيعة عملها.
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