بـ150 ألف يورو.. اتفاقية تعاون بين مصر وإسبانيا لخلق فرص عمل للشباب المصرى

يوقع الاتفاقية وزير الشباب والرياضة اشرف صبحى وسفير إسبانيا رامون خيل كاسارس.
وتقدر قيمة تمويل المشروع بنحو 150 ألف يورو، ويتضمن تدريب 2000 شاب فى مجال ريادة الأعمال لمدة عامين، ويشمل أيضا إنشاء 200 شركة ناشئة من خلال برنامج دعم، وكجزء من المشروع ستنشئ الوزارة حاضنة أعمال تضم 40 مشروعًا واعدا.
ويسعى المشروع، الذى تصل مدته سنتان، إلى ضمان التكافؤ بين الرجل والمرأة، سواء فى عملية التدريب أو فى مرحلة الحضانة، مما يضمن أن 50٪ من المشاركين من النساء، وبالمثل، يحتفظ المشروع بنسبة 5٪ من أماكنه للمشاركين من (ذوى التنوع الوظيفى أو العصبى ) متحدى الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم خلق فرص العمل، قام المشروع بتكييف منهج التدريب بأكمله مع المجال الرقمى، وسيشمل تنفيذه شبكة واسعة من مراكز الوزارة، ومن ثم فإن الهدف منه هو الوصول إلى المشاركين من أكبر عدد ممكن من مختلف المحافظات.
وبهدف تصميم حاضنة المشروع، سيتم تنظيم رحلة دراسة إلى إسبانيا حيث سيتاح للمسؤولين المصريين فرصة لقاء حاضنات إسبانية ومناقشة مزايا النماذج المختلفة.
ويهدف التعاون الإسبانى من خلال هذا المشروع، إلى المساهمة فى اندماج الشباب المصرى بشكل أفضل فى سوق العمل، لا سيما من خلال العمل الحر فى مختلف مجالات الإنتاج.
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