القوى العاملة: تعيين 983 شاباً منهم 83 من ذوي الهمم...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 983 شاباً ، منهم 83 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2292 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلى أنه خلال يناير الماضي، قامت المديرية بإستخراج 711 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 545 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 23 شكوى عمالية، تم تسوية شكوي منها ودياً ، وتم تحويل 11 منها للقضاء ، و 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 100 ألف جنيه لـ 39 عاملاً .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 12 محضراً ، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية للعمال حضرها 20 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 125 منشأة ، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 180 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.