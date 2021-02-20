التعليم العالى : اعتماد نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي...

اعتمد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 20 فبراير نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 وذلك على النحو التالي:
• بلغ إجمالي المتقدمين 2425 طالباً.
• تم توزيع عدد 1704 طالباً على الكليات المختلفة.
• لم يتم توزيع عدد 721 طالباً نظرًا لاستنفاد رغباتهم.
وعلى الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء اجراءات قيدهم في موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.
وقد وافق وزير التعليم العالى على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:-
1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتباراً من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.
2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم إعتباراً من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحاً وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 10صباحاً.
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