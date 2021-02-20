السفير المصري في بيرو يلتقي مع نائب وزير التجارة الخارجية والسياحة

في إطار التوجه الإستراتيجي لمصر لتشجيع حركة تصدير المنتجات المصرية والترويج لها في أسواق أمريكا اللاتينية، عقد سفير جمهورية مصر العربية لدى البيرو د. هاني سليم، سلسلة من اللقاءات الافتراضية على مدار الأسبوع مع عدد من المسئولين البيروفيين ومن بينهم نائب وزير التجارة الخارجية والسياحة "دييجو يوسا"، ورئيس غرفة ليما التجارية، ورئيس جمعية المصدرين البيروفيين، ورئيس جمعية المستوردين البيروفيين.
وعرض السفير سليم مسار وتطورات الإقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وما حققه من دفعة كبيرة ونمواً وترويجاً للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكداً توجه مصر الإستراتيجي نحو الأسواق العالمية وخاصة في أمريكا اللاتينية.
من جانبهم، أعرب المسئولون البيروفيون عن تطلعهم لتعزيز التعاون الإقتصادي التجاري مع مصر، حيث تم الإتفاق على تبادل البيانات والنشرات التجارية وترتيب لقاءات بين اتحادات رجال الأعمال والغرف التجارية في الدولتيّن، ذلك كخطوة أولى في سبيل دفع التعاون الثنائي وتوظيفه لخدمة أهداف التنمية الشاملة في البلديّن.
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